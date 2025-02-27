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Міжнародний день оптиміста та день полярного ведмедя: які ще свята відзначають 27 лютого

Міжнародний день оптиміста та день полярного ведмедя: які ще свята відзначають 27 лютого

Київ  •  УНН

 • 24120 перегляди

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27 лютого світ відзначає День полярного ведмедя, День НУО, День обізнаності про аносмію та День оптиміста. Віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Декаполіта, борця проти іконоборства.

У світі 27 лютого відзначається Міжнародний день полярного ведмедя, який був започаткований, щоб привернути увагу до проблеми охорони навколишнього середовища та збереження полярних ведмедів, які перебувають під загрозою через зміни клімату, пише УНН.

Цей день нагадує про необхідність збереження їхнього природного середовища існування, оскільки внаслідок потепління Арктики їхній льодовий дім тане. Вчені б’ють на сполох, бо полярні ведмеді є символом біорізноманіття Арктики, і їх зникнення може мати серйозні наслідки для екосистеми.

У травні 2008 року США занесли полярного ведмедя до Червоної Книги.

Щорічно 27 лютого святкується Всесвітній день неурядових організацій. Ідея цього свята з’явилася в 2009 році за ініціативою студента Марціса Ліорса Скадманіса, а офіційно його затвердила Рада держав Балтійського моря 17 квітня 2010 року на Форумі неурядових організацій. Перше міжнародне святкування відбулося в 2014 році.

Основною метою цього дня є привернення уваги до діяльності НУО, підкреслення їхньої важливої ролі для країни, а також визнання зусиль їх працівників і вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя на виконання місій, пов’язаних з неурядовими організаціями.

27 лютого це також День обізнаності про аносмію — стан, при якому людина втрачає здатність відчувати запахи. Це свято було започатковано для підвищення обізнаності про це захворювання та його вплив на якість життя. Аносмія може бути наслідком різних причин, таких як інфекції верхніх дихальних шляхів, травми голови або нейродегенеративні захворювання.

Цей день покликаний допомогти людям, які страждають від аносмії, отримати підтримку та сприяти розвитку досліджень для пошуку ефективних методів лікування.

Міжнародний день оптиміста святкують двічі у лютому: у перший четвер лютого та 27 лютого. Хоча достовірно невідомо, хто і коли започаткував свято саме в цей день, завдяки своїй позитивній енергетиці та здатності приносити радість оточуючим, воно стало невід’ємною частиною нашого календаря.

Віряни вшановують пам‘ять Святого Прокопія Декаполіта 27 лютого.

Святий Прокопій Декаполіт жив у VIII столітті в Селевкії (територія сучасної Йорданії). Вибравши чернечий шлях, він активно виступав проти іконоборства, яке започаткував імператор Лев III. За свою відданість вшануванню ікон Прокопій зазнав жорстоких тортур і потрапив до в'язниці. Після смерті Лева III вийшов на волю і провів решту життя в монастирі. Помер у глибокій старості, залишивши спадщину своєї духовної стійкості та боротьби за віру.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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