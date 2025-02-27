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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международный день оптимиста и день полярного медведя: какие еще праздники отмечают 27 февраля

Международный день оптимиста и день полярного медведя: какие еще праздники отмечают 27 февраля

Киев  •  УНН

 • 1558 просмотра

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27 февраля мир отмечает День полярного медведя, День НПО, День осведомленности об аносмии и День оптимиста. Верующие чтят память святого Прокопия Декаполита, борца против иконоборчества.

В мире 27 февраля отмечается Международный день полярного медведя, который был основан, чтобы привлечь внимание к проблеме охраны окружающей среды и сохранения полярных медведей, которые находятся под угрозой из-за изменения климата, пишет УНН.

Этот день напоминает о необходимости сохранения их естественной среды обитания, поскольку в результате потепления Арктики их ледовый дом тает. Ученые бьют тревогу, потому что полярные медведи являются символом биоразнообразия Арктики, и их исчезновение может иметь серьезные последствия для экосистемы.

В мае 2008 года США занесли полярного медведя в Красную книгу.

Ежегодно 27 февраля празднуется Всемирный день неправительственных организаций. Идея этого праздника появилась в 2009 году по инициативе студента Марциса Лиорса Скадманиса, а официально его утвердил Совет государств Балтийского моря 17 апреля 2010 года на Форуме неправительственных организаций. Первое международное празднование состоялось в 2014 году.

Основной целью этого дня является привлечение внимания к деятельности НПО, подчеркивание их важной роли для страны, а также признание усилий их работников и чествование памяти тех, кто отдал свою жизнь на выполнение миссий, связанных с неправительственными организациями.

27 февраля это также День осведомленности об аносмии - состояние, при котором человек теряет способность чувствовать запахи. Этот праздник был основан для повышения осведомленности об этом заболевании и его влиянии на качество жизни. Аносмия может быть следствием различных причин, таких как инфекции верхних дыхательных путей, травмы головы или нейродегенеративные заболевания.

Этот день призван помочь людям, страдающим от аносмии, получить поддержку и способствовать развитию исследований для поиска эффективных методов лечения.

Международный день оптимиста празднуют дважды в феврале: в первый четверг февраля и 27 февраля. Хотя достоверно неизвестно, кто и когда начал праздник именно в этот день, благодаря своей положительной энергетике и способности приносить радость окружающим, он стал неотъемлемой частью нашего календаря.

Верующие чтят память Святого Прокопия Декаполита 27 февраля.

Святой Прокопий Декаполит жил в VIII веке в Селевкии (территория современной Иордании). Выбрав монашеский путь, он активно выступал против иконоборчества, которое начал император Лев III. За свою преданность почитанию икон Прокопий подвергся жестоким пыткам и попал в тюрьму. После смерти Льва III вышел на свободу и провел остаток жизни в монастыре. Умер в глубокой старости, оставив наследие своей духовной стойкости и борьбы за веру.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Общество
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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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