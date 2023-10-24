Міжнародний день боротьби жінок за мир, День карате. Що ще можна відзначити 25 жовтня

У грудні 1945 року на конгресі у Парижі була створена Міжнародна демократична федерація жінок. Саме ця організація у 1980 році виступила з ініціативою заснувати Міжнародний день боротьби жінок за мир.

В цей день у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи із закликами до урядів та суспільства припинити військові конфлікти.

З 2005 року 25 жовтня відзначається Всесвітній день карате. Подія встановлена честь зустрічі видатних майстрів карате на острові Окінава, яка відбулася 25 жовтня 1936 року.

Саме японській острів Окінава і є батьківщиною цього старовинного бойового мистецтва. З другої половини ХІХ століття карате поширюється в Японії. Популярність у світі карате почало здобувати після Другої світової війни.

У 2017 році карате було визнано олімпійським видом спорту, і було включено до програми ОІ-2020 в Токіо.

Однак, на олімпійських іграх в Парижі у 2024 року змагання з карате проводитися не будуть.

У 1995 році на Римському конгресі виробників пасти було прийняте рішення щорічно відзначати Міжнародний день макаронів.

Вважається, що макарони з Азії до Європи привіз відомий мандрівник Марко Поло.

Декілька століть поспіль макарони виробляли та готували виключно в Італії.

На початку XVIII століття з макаронами познайомилися французи, і з того часу макаронні вироби почали здобувати популярність в Європі.

Першу макаронну фабрику в світі відкрив у Венеції Паоло Адамі в 1740 році. У 1789 році американець Томас Джефферсон презентував першу машину для виробництва макаронів.

У 1797 році в Одесі була відкрита перша макаронна фабрика на території сучасної Україїни.

Ще одне сьогоднішнє гастрономічне свято — Всесвітній день виробників піци.

У країнах Європи сьогодні відзначають Європейській день юристів та Європейській день цивільного права.

Також 25 жовтня проводяться різноманітні заходи з нагоди:

— Дня обізнаності про мієлодиспластичний синдром — це група різноманітних захворювань кісткового мозку, при яких кістковий мозок не виробляє достатньо здорових клітин крові;

— Всесвітнього дня обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію. Розщеплення хребта — це дефект нервової трубки, який виникає, коли хребет і спинний мозок формуються неправильно, що призводить до розриву хребта, гідроцефалія — це стан, при якому в мозку накопичується спинномозкова рідина, що спричиняє підвищений тиск всередині черепа;

— Дня обізнаності про карликовість. Подія спрямована на підтримку людей, які через генетичні та медичні причини з дитинства мають низький зріс.

Ще сьогодні можна відзначити Міжнародний день художника та Всесвітній день опери.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святих мучеників Маркіяна та Мартирія.

Іподіакон Мартирій і читець Маркіян були помічниками Патріарха Константинопольського Павла Сповідника.

Після страти Павла єретиками, від Мартирія та Маркіяна вимагали зректися Господа. Після відмови чоловіків довго катували та стратили.

За деякий час цілющі мощі святих були перепоховані і спеціально збудованій церкві.

Іменини 25 жовтня святкують Мартин, Марк, Макар, Олександр, Богдан, Денис, Домініка.