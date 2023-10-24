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Международный день борьбы женщин за мир, День каратэ. Что еще можно отметить 25 октября

Киев • УНН

 • 196549 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня, 25 октября, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня борьбы женщин за мир, пишет УНН.

Международный день борьбы женщин за мир, День каратэ. Что еще можно отметить 25 октября

В декабре 1945 года на конгрессе в Париже была создана Международная демократическая федерация женщин. Именно эта организация в 1980 году выступила с инициативой учредить Международный день борьбы женщин за мир.

В этот день в многих странах мира проходят различные мероприятия с призывами к правительствам и обществу прекратить военные конфликты.

С 2005 года 25 октября отмечается Всемирный день каратэ. Событие установлено в честь встречи выдающихся мастеров каратэ на острове Окинава, которая состоялась 25 октября 1936 года.

Именно японской остров Окинава и является родиной этого старинного боевого искусства. С второй половины ХІХ века каратэ распространяется в Японии. Популярность в мире каратэ начало приобретать после Второй мировой войны.

В 2017 году каратэ было признано олимпийским видом спорта, и было включено в программу ОИ-2020 в Токио.
Однако, на олимпийских играх в Париже в 2024 году соревнования по каратэ проводиться не будут.

В 1995 году на Римском конгрессе производителей пасты было принято решение ежегодно отмечать Международный день макарон.

Считается, что макароны из Азии в Европу привез известный путешественник Марко Поло.
Несколько веков подряд макароны производили и готовили исключительно в Италии.
В начале XVIII века с макаронами познакомились французы, и с того времени макаронные изделия начали приобретать популярность в Европе.

Первую макаронную фабрику в мире открыл в Венеции Паоло Адами в 1740 году. В 1789 году американец Томас Джефферсон презентовал первую машину для производства макарон.

В 1797 году в Одессе была открыта первая макаронная фабрика на территории современной Украины.

Еще один сегодняшний гастрономический праздник — Всемирный день производителей пиццы.

В странах Европы сегодня отмечают Европейский день юристов и Европейский день гражданского права.

Также 25 октября проводятся различные мероприятия по случаю:

— Дня осведомленности о миелодиспластическом синдроме — это группа различных заболеваний костного мозга, при которых костный мозг не производит достаточно здоровых клеток крови;

— Всемирного дня осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии. Расщепление позвоночника — это дефект нервной трубки, который возникает, когда позвоночник и спинной мозг формируются неправильно, что приводит к разрыву позвоночника, гидроцефалия — это состояние, при котором в мозге накапливается спинномозговая жидкость, что вызывает повышенное давление внутри черепа;

— Дня осведомленности о карликовости. Событие направлено на поддержку людей, которые по генетическим и медицинским причинам с детства имеют низкий рост.

Еще сегодня можно отметить Международный день художника и Всемирный день оперы.

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия.

Иподиакон Мартирий и чтец Маркиян были помощниками Патриарха Константинопольского Павла Исповедника.

После казни Павла еретиками, от Мартирия и Маркиана потребовали отречься от Господа. После отказа мужчин долго пытали и казнили.

Через некоторое время целебные мощи святых были перезахоронены и специально построенной церкви.

Именины 25 октября празднуют Мартин, Марк, Макар, Александр, Богдан, Денис, Доминика.

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