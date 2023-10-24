Международный день борьбы женщин за мир, День каратэ. Что еще можно отметить 25 октября

В декабре 1945 года на конгрессе в Париже была создана Международная демократическая федерация женщин. Именно эта организация в 1980 году выступила с инициативой учредить Международный день борьбы женщин за мир.

В этот день в многих странах мира проходят различные мероприятия с призывами к правительствам и обществу прекратить военные конфликты.

С 2005 года 25 октября отмечается Всемирный день каратэ. Событие установлено в честь встречи выдающихся мастеров каратэ на острове Окинава, которая состоялась 25 октября 1936 года.

Именно японской остров Окинава и является родиной этого старинного боевого искусства. С второй половины ХІХ века каратэ распространяется в Японии. Популярность в мире каратэ начало приобретать после Второй мировой войны.

В 2017 году каратэ было признано олимпийским видом спорта, и было включено в программу ОИ-2020 в Токио.

Однако, на олимпийских играх в Париже в 2024 году соревнования по каратэ проводиться не будут.

В 1995 году на Римском конгрессе производителей пасты было принято решение ежегодно отмечать Международный день макарон.

Считается, что макароны из Азии в Европу привез известный путешественник Марко Поло.

Несколько веков подряд макароны производили и готовили исключительно в Италии.

В начале XVIII века с макаронами познакомились французы, и с того времени макаронные изделия начали приобретать популярность в Европе.

Первую макаронную фабрику в мире открыл в Венеции Паоло Адами в 1740 году. В 1789 году американец Томас Джефферсон презентовал первую машину для производства макарон.

В 1797 году в Одессе была открыта первая макаронная фабрика на территории современной Украины.

Еще один сегодняшний гастрономический праздник — Всемирный день производителей пиццы.

В странах Европы сегодня отмечают Европейский день юристов и Европейский день гражданского права.

Также 25 октября проводятся различные мероприятия по случаю:

— Дня осведомленности о миелодиспластическом синдроме — это группа различных заболеваний костного мозга, при которых костный мозг не производит достаточно здоровых клеток крови;

— Всемирного дня осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии. Расщепление позвоночника — это дефект нервной трубки, который возникает, когда позвоночник и спинной мозг формируются неправильно, что приводит к разрыву позвоночника, гидроцефалия — это состояние, при котором в мозге накапливается спинномозговая жидкость, что вызывает повышенное давление внутри черепа;

— Дня осведомленности о карликовости. Событие направлено на поддержку людей, которые по генетическим и медицинским причинам с детства имеют низкий рост.

Еще сегодня можно отметить Международный день художника и Всемирный день оперы.

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия.

Иподиакон Мартирий и чтец Маркиян были помощниками Патриарха Константинопольского Павла Исповедника.

После казни Павла еретиками, от Мартирия и Маркиана потребовали отречься от Господа. После отказа мужчин долго пытали и казнили.

Через некоторое время целебные мощи святых были перезахоронены и специально построенной церкви.

Именины 25 октября празднуют Мартин, Марк, Макар, Александр, Богдан, Денис, Доминика.