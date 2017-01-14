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Міжнародні експерти здивовані рішенням про підвищення вдвічі мінімальної зарплати - Л.Бальцерович

Міжнародні експерти здивовані рішенням про підвищення вдвічі мінімальної зарплати - Л.Бальцерович

Київ • УНН

 • 15519 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Майже всі міжнародні експерти були здивовані рішенням про підвищення вдвічі мінімальної зарплати в Україні. Про це в ефірі “5 каналу” сказав співголова групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні Лєшек Бальцерович, передає УНН.

“Не тільки я був здивований. Майже всі міжнародні експерти, тому що це було несподівано. Нам здавалося, що не було таких калькуляцій, але подивимося, які будуть результати”, — зауважив він.

“Я не зовсім згоден, що одним кроком можна підвищити рівень життя. Нікому таке не вдалося. Як вдається? Якщо економіка розвивається за рахунок кращих умов для приватного бізнесу. Це треба прискорити і є величезні резерви. Це можна було б зробити швидше і рівень життя теж піднімався би швидше”, — наголосив Л.Бальцерович.

“І позиція України в зовнішньому світі, в Європі, була б краще. Там би дивилися, що попри стількох проблем Україна просувається вперед... З довірою приходить політична підтримка і іноземні капіталовкладення”, — додав експерт.

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