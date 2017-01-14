Международные эксперты удивлены решением о повышении вдвое минимальной зарплаты - Л. Бальцерович
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Почти все международные эксперты были удивлены решением о повышении вдвое минимальной зарплаты в Украине. Об этом в эфире "5 канала" сказал сопредседатель группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине Лешек Бальцерович, передает УНН.
"Не только я был удивлен. Почти все международные эксперты, потому что это было неожиданно. Нам казалось, что не было таких калькуляций, но посмотрим, какие будут результаты ", - отметил он.
"Я не совсем согласен, что одним шагом можно повысить уровень жизни. Никому такое не удалось. Как удается? Если экономика развивается за счет лучших условий для частного бизнеса. Это надо ускорить и есть огромные резервы. Это можно было бы сделать быстрее и уровень жизни тоже поднимался бы быстрее ", - подчеркнул Л.Бальцерович.
"И позиция Украины во внешнем мире, в Европе, была бы лучше. Там бы смотрели, что несмотря на стольких проблем Украина продвигается вперед ... С доверием приходит политическая поддержка и иностранные капиталовложения ", - добавил эксперт.