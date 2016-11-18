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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 8892 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 22533 перегляди

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Міжбанк закрився на рівні 25,80/25,85 грн за долар

Міжбанк закрився на рівні 25,80/25,85 грн за долар

Київ • УНН

 • 6479 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У п’ятницю на ринку експертного форекса за прямими заявками юридичних осіб ціни на американську валюту знизилися, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 25,9300/26,0300. До закриття торгів ціни на американську валюту сконцентрувалися в діапазоні 25,8000/25,8500.

Рубльовий ринок відкрився котируванням 0,3980/0,3997. До закриття торгів ціни зросли 0,3990/0,3999. В Росії курс долар-російський рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 64,7750 (+0,2325).

На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,0585/1,0640.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 27,4830/27,5945. До закриття торгів ціни на євро становили — 27,4150/27,4735.

Українські Національні Новини

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