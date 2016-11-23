Міжбанк закрився на рівні 25,60/25,63 грн за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 25,6000/25,6500. До закриття торгів ціни на американську валюту сконцентрувалися в діапазоні 25,5950/25,6250.

Рубльовий ринок відкрився котируванням 0,3988/0,3998.До закриття торгів ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3980/0,3986. В Росії курс долар-російський рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 64,2850(+0,4100).

На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,0600/1,0640.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 27,1770/27,2350. До закриття торгів ціни на євро становили — 27,1640/27,2010.

Як повідомляв УНН, 22 листопада міжбанк закрився на рівні 25,61/25,66 грн за долар.