Межбанк закрылся на уровне 25,60/25,63 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В среду на рынке экспертного форекса по прямым заявкам юридических лиц цены на американскую валюту продолжили падение, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,6000/25,6500. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5950/25,6250.
Рублевый рынок открылся котировками 0,3988/0,3998. До закрытия торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,3980/0,3986. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 64,2850 (+0,4100).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0600/1,0640.
Рынок евро-гривна открылся котировками 27,1770/27,2350. К закрытию торгов цены на евро составляли - 27,1640/27,2010.
Как сообщал УНН, 22 ноября межбанк закрылся на уровне 25,61/25,66 грн за доллар.