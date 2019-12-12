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Між Україною та Росією розпочався діалог - Зеленський

Між Україною та Росією розпочався діалог - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відчув, що між Україною та Росією розпочався діалог. Про це Глава держави заявив під час ток-шоу "Право на владу", передає УНН.

"Я точно зрозумів, що у нас (з РФ - ред.) розпочався діалог. Ми будемо домовлятися",- сказав Зеленський.

Він додав, що для того, щоб завершити війну, необхідно розмовляти.

Крім того, український лідер відзначив підтримку канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Емануеля Макрона.

"Я відчував потужну підтримку з боку Німеччини, пані Меркель, і з боку Франції. Я дуже вдячний їм",- сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Франції Макрон побачив у зустрічі Зеленського і Путіна відновлення дипломатичних стосунків між Україною та РФ.

Українські Національні Новини

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