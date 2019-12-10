Макрон побачив у зустрічі Зеленського і Путіна відновлення дипломатичних стосунків між Україною та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що між Україною та Російською Федерацією відновлюються дипломатичні стосунки. Про це він заявив під час спільної пресконцеренції за підсумками нормандського саміту, повідомляє УНН.
На думку Макрона, це перша зустріч президентів України та Росії, під час якої вони мали змогу обмінятися думками і досягти результатів.
"Я не можу говорити про відлигу, але про відновлення дипломатичних стосунків. Це перша зустріч Путіна та Зеленського. Вони мали змогу обмінятися думками і досягти результатів. Перше - це обмін полоненими. Також важлива домовленість про припинення вогню та відведення військ. Є політична воля, яка призведе до того, що буде стеження цілодобове за ситуацією на Сході", - заявив Макрон.
Нагадаємо, Путін після зустрічі в "нормандському форматі" заявив про "потепління" відносин з Україною.