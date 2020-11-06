Місцеві вибори 2.0: ЦВК просить забезпечити протиепідемічні заходи під час голосування

Як повідомили у пресслужбі, 6 листопада Комісія ухвалила постанову "Про невідкладні заходи щодо створення належних умов для безпечної організації та проведення повторного голосування з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та окремі питання реалізації протиепідемічних заходів під час його організації підготовки та проведення".

Підставою для прийняття такого рішення Комісією став, окрім іншого, аналіз отриманої інформації за підсумками проведеного голосування 25 жовтня 2020 року. На його основі Комісія зазначила, що організація підготовки та проведення повторного голосування потребує додаткової уваги як з боку суб’єктів та інших учасників виборчого процесу, так і з боку органів державної влади та місцевого самоврядування з урахуванням підвищення рівня захворюваності населення України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, повідомили у ЦВК.

"Указаним рішенням ЦВК звернулася до Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів (посадових осіб), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, стосовно необхідності невідкладного вирішення питань щодо створення відповідно до компетенції належних умов для забезпечення реалізації протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення поширення хвороби COVID-19, під час організації та проведення повторного голосування з місцевих виборів", - йдеться у повідомленні.

Також Комісія звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням забезпечити визначення та затвердження середніх нормативів забезпечення виборчих комісій засобами індивідуального захисту та дезінфекційними засобами, йдеться у повідомленні.

ЦВК звернула увагу суб’єктів, які забезпечують територіальні та дільничні виборчі комісії засобами індивідуального захисту на те, що кількість таких засобів має повністю відповідати потребам в їх регулярній заміні згідно з правилами їх використання протягом усього часу роботи відповідних виборчих комісій, додали у пресслужбі.

Окрім того, звернуто увагу ТВК та ДВК, а також інших суб’єктів та учасників виборчого процесу на необхідність неухильного дотримання протиепідемічних заходів під час підготовки та проведення повторного голосування.

"Під час проведення повторного голосування необхідно врахувати всі недоліки, виявлені під час голосування 25 жовтня 2020 року, та максимально забезпечити безпечний процес волевиявлення на повторних виборах", – зазначив доповідач цього питання член ЦВК Сергій Постівий.

Нагадаємо, 5 листопада під час засідання Центральної виборчої комісії було розподілено кошти на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для повторного голосування з місцевих виборів, а також внесено зміни до складу ТВК.