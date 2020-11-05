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Другий тур місцевих виборів: у ЦВК розподілили кошти на списки виборців та запрошення

Київ • УНН

 • 14444 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сьогодні під час засідання Центральної виборчої комісії було розподілено кошти на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для повторного голосування з місцевих виборів, а також внесено зміни до складу ТВК, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ЦВК.

"... Комісія ... затвердила Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування 15 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на загальну суму 93 тисяч 700 гривень для 9 обласних державних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у звʼязку з надходженням подань щодо зміни складу ТВК Комісія внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 10 серпня 2020 року № 172.

"Загалом станом на 3 листопада 2020 року Комісія припинила повноваження 5 131 члена територіальних виборчих комісій. З них – 348 голів ТВК, 297 заступників голів ТВК, 360 секретарів ТВК, 4 126 членів ТВК", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УННдругий тур виборів мера призначено вже у 15 містах.

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