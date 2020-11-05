Другий тур місцевих виборів: у ЦВК розподілили кошти на списки виборців та запрошення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сьогодні під час засідання Центральної виборчої комісії було розподілено кошти на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для повторного голосування з місцевих виборів, а також внесено зміни до складу ТВК, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ЦВК.
"... Комісія ... затвердила Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування 15 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на загальну суму 93 тисяч 700 гривень для 9 обласних державних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у звʼязку з надходженням подань щодо зміни складу ТВК Комісія внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 10 серпня 2020 року № 172.
"Загалом станом на 3 листопада 2020 року Комісія припинила повноваження 5 131 члена територіальних виборчих комісій. З них – 348 голів ТВК, 297 заступників голів ТВК, 360 секретарів ТВК, 4 126 членів ТВК", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, другий тур виборів мера призначено вже у 15 містах.