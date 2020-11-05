Второй тур местных выборов: в ЦИК распределили средства на списки избирателей и приглашения

"... Комиссия ... утвердила распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения повторного голосования 15 ноября 2020 года по местным выборам 25 октября 2020 года на общую сумму 93 тысяч 700 гривен для 9 областных государственных администраций", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с поступлением представлений об изменении состава ТИК Комиссия внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 10 августа 2020 года № 172.

"Всего по состоянию на 3 ноября 2020 года Комиссия прекратила полномочия 5131 члена территориальных избирательных комиссий. Из них - 348 председателей ТИК, 297 заместителей председателей ТИК, 360 секретарей ТИК, 4126 членов ТИК", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, второй тур выборов мэра назначен уже в 15 городах.