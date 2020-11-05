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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 36464 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 61186 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 81316 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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07:12 • 99334 просмотра

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3 марта, 21:00 • 113863 просмотра

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Второй тур местных выборов: в ЦИК распределили средства на списки избирателей и приглашения

Второй тур местных выборов: в ЦИК распределили средства на списки избирателей и приглашения

Киев  •  УНН

 • 14441 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня во время заседания Центральной избирательной комиссии были распределены средства на изготовление списков избирателей и именных приглашений для повторного голосования по местным выборам, а также внесены изменения в состав ТИК, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

"... Комиссия ... утвердила распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения повторного голосования 15 ноября 2020 года по местным выборам 25 октября 2020 года на общую сумму 93 тысяч 700 гривен для 9 областных государственных администраций", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с поступлением представлений об изменении состава ТИК Комиссия внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 10 августа 2020 года № 172.

"Всего по состоянию на 3 ноября 2020 года Комиссия прекратила полномочия 5131 члена территориальных избирательных комиссий. Из них - 348 председателей ТИК, 297 заместителей председателей ТИК, 360 секретарей ТИК, 4126 членов ТИК", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, второй тур выборов мэра назначен уже в 15 городах.

Украинские Национальные Новости

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