Местные выборы 2.0: ЦИК просит обеспечить противоэпидемические мероприятия во время голосования

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась в органы государственной власти и местного самоуправления по обеспечению противоэпидемических мероприятий во время повторного голосования по местным выборам, передает УНН со ссылкой на пресс служба ЦИК.

Как сообщили в пресс-службе, 6 ноября Комиссия приняла постановление "О неотложных мерах по созданию условий для безопасной организации и проведения повторного голосования по местным выборам 25 октября 2020года и отдельные вопросы реализации противоэпидемических мероприятий во время его организации подготовки и проведения".

Основанием для принятия такого решения Комиссией стал, помимо прочего, анализ полученной информации по итогам проведенного голосования 25 октября 2020 года. На его основе Комиссия отметила, что организация подготовки и проведения повторного голосования требует дополнительного внимания как со стороны субъектов и других участников избирательного процесса, так и со стороны органов государственной власти и местного самоуправления с учетом повышения уровня заболеваемости населения Украины острой респираторной болезни COVID-19, сообщили в ЦИК.

"Указанным решением ЦИК обратилась к Кабинету министров Украины, местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, иным органам (должностных лиц), которые в соответствии с законом осуществляют их полномочия, о необходимости безотлагательного решения вопросов по созданию в соответствии с компетенцией надлежащих условий для обеспечения реализации противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения болезни COVID-19, во время организации и проведения повторного голосования по местным выборам", - говорится в сообщении.

Также Комиссия обратилась в Кабинет министров Украины с просьбой обеспечить определение и утверждение средних нормативов обеспечения избирательных комиссий средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными средствами, говорится в сообщении.

ЦИК обратила внимание субъектов, обеспечивающих территориальные и участковые избирательные комиссии средствами индивидуальной защиты на то, что количество таких средств должно полностью соответствовать потребностям в их регулярной замене согласно правилам их использования в течение всего времени работы соответствующих избирательных комиссий, добавили в пресс-службе.

Кроме того, обращено внимание ТИК и УИК, а также других субъектов и участников избирательного процесса на необходимость неукоснительного соблюдения противоэпидемических мероприятий во время подготовки и проведения повторного голосования.

"Во время проведения повторного голосования необходимо учесть все недостатки, выявленные во время голосования 25 октября 2020 года, и максимально обеспечить безопасный процесс волеизъявления на повторных выборах", - отметил докладчик этому вопросу член ЦИК Сергей Постивий.

Напомним, 5 ноября во время заседания Центральной избирательной комиссии было распределено средства на изготовление списков избирателей и именных приглашений для повторного голосования по местным выборам, а также внесены изменения в состав ТИК.

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