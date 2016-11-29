Місцеві чиновники не мають права відсторонюватися від проблем неякісного харчування в школах - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Органи місцевого самоврядування сьогодні наділені достатньою кількістю повноважень, щоб організувати перевірки у сфері контролю продуктів харчування. Про це у коментарі УНН повідомив народний депутат, член Комітету ВР з питань економічної політики Геннадій Чекіта.
Так, за словами нардепа, від проблем частих отруєнь неякісними продуктами харчування місцеві чиновники відсторонюватися не мають права. Проте, на допомогу їм потрібне нове вдосконалене законодавство.
"За цей напрямок відповідальні місцевого самоврядування. У випадку з Києвом - Київська міськадміністрація. Відсторонюватися від проблеми з отруєннями не мають права ні київські чиновники, ні київські міські депутати. Вони вже зараз наділені достатньою кількістю повноважень, щоб організувати відповідні перевірки.
А ось на допомогу їм, звичайно, потрібно нове якісне законодавство в цій сфері. Як мінімум, 2 закони, що стимулюють якісний контроль і забезпечення харчової безпеки, повинен прийняти парламент. Перший з них - про держконтроль, який проводиться для перевірки відповідності законодавства про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин. Він уже включений до порядку денного поточної сесії. І другий - про оптимізацію системи центральних органів влади в сфері санітарного та епідемічного благополуччя людей", - наголосив він.
Г.Чекіта також нагадав, що сьогодні, в результаті децентралізації саме органам влади на місцях передана відповідальність за забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
"Так, державна політика сьогодні спрямована на мінімізацію втручання держави в діяльність бізнесу та на перенесення відповідальності за результати такої діяльності від дозвільних і контролюючих органів на самих суб'єктів господарювання. Передбачено створення нової системи громадського здоров'я та, відповідно, зміна повноважень органів виконавчої влади. Всі ці обставини вимагають одного - швидкого і комплексного вдосконалення санітарного законодавства. Але тим, хто робить заяви з приводу виняткової відповідальності виробників за якість продуктів у їдальнях шкіл та ДНЗ, мені хотілося б нагадати, що в результаті децентралізації саме органам влади на місцях передана відповідальність за забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя", - повідомив він.
Нагадаємо, у КМДА заявили, що відповідальність за якість продуктів у школах несуть постачальники.
При цьому за словами виконавчого директора “Союзу споживачів України” Максима Несміянова, за якість шкільного харчування має нести відповідальність не лише постачальник, а й той хто його продав.