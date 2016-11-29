Местные чиновники не имеют права отстраняться от проблем некачественного питания в школах - нардеп

Так, по словам нардепа, от проблем частых отравлений некачественными продуктами питания местные чиновники отстраняться не имеют права. Однако, в помощь им нужно новое усовершенствованное законодательство.

"За это направление ответственны местное самоуправление. В случае с Киевом - Киевская горадминистрация. Отстраняться от проблем с отравлениями не имеют права ни киевские чиновники, ни киевские городские депутаты. Они уже сейчас наделены достаточным количеством полномочий, чтобы организовать соответствующие проверки.

А вот в помощь им, конечно, нужно новое качественное законодательство в этой сфере. Как минимум, 2 законы, стимулирующие качественный контроль и обеспечение пищевой безопасности, должен принять парламент. Первый из них - о госконтроле, который проводится для проверки соответствия законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных. Он уже включен в повестку дня текущей сессии. И второй - об оптимизации системы центральных органов власти в сфере санитарного и эпидемического благополучия людей ", - подчеркнул он.

Г.Чекита также напомнил, что сегодня, в результате децентрализации именно органам власти на местах передана ответственность за обеспечение санитарного и эпидемического благополучия.

"Да, государственная политика сегодня направлена ​​на минимизацию вмешательства государства в деятельность бизнеса и на перенос ответственности за результаты такой деятельности от разрешительных и контролирующих органов на самих субъектов хозяйствования. Предусмотрено создание новой системы общественного здоровья и, соответственно, изменение полномочий органов исполнительной власти. Все эти обстоятельства требуют одного - быстрого и комплексного совершенствования санитарного законодательства. Но тем, кто делает заявления по поводу исключительной ответственности производителей за качество продуктов в столовых школ и ДОУ, мне хотелось бы напомнить, что в результате децентрализации именно органам власти на местах передана ответственность за обеспечение санитарного и эпидемического благополучия ", - сообщил он.

Напомним, в КГГА заявили, что ответственность за качество продуктов в школах несут поставщики .

При этом, по словам исполнительного директора "Союза потребителей Украины" Максима Несмиянова, за качество школьного питания должен нести ответственность не только поставщик, но и тот, кто его продал .