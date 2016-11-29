Местные чиновники не имеют права отстраняться от проблем некачественного питания в школах - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Органы местного самоуправления сегодня наделены достаточным количеством полномочий, чтобы организовать проверки в сфере контроля продуктов питания. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам экономической политики Геннадий Чекита.
Так, по словам нардепа, от проблем частых отравлений некачественными продуктами питания местные чиновники отстраняться не имеют права. Однако, в помощь им нужно новое усовершенствованное законодательство.
"За это направление ответственны местное самоуправление. В случае с Киевом - Киевская горадминистрация. Отстраняться от проблем с отравлениями не имеют права ни киевские чиновники, ни киевские городские депутаты. Они уже сейчас наделены достаточным количеством полномочий, чтобы организовать соответствующие проверки.
А вот в помощь им, конечно, нужно новое качественное законодательство в этой сфере. Как минимум, 2 законы, стимулирующие качественный контроль и обеспечение пищевой безопасности, должен принять парламент. Первый из них - о госконтроле, который проводится для проверки соответствия законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных. Он уже включен в повестку дня текущей сессии. И второй - об оптимизации системы центральных органов власти в сфере санитарного и эпидемического благополучия людей ", - подчеркнул он.
Г.Чекита также напомнил, что сегодня, в результате децентрализации именно органам власти на местах передана ответственность за обеспечение санитарного и эпидемического благополучия.
"Да, государственная политика сегодня направлена на минимизацию вмешательства государства в деятельность бизнеса и на перенос ответственности за результаты такой деятельности от разрешительных и контролирующих органов на самих субъектов хозяйствования. Предусмотрено создание новой системы общественного здоровья и, соответственно, изменение полномочий органов исполнительной власти. Все эти обстоятельства требуют одного - быстрого и комплексного совершенствования санитарного законодательства. Но тем, кто делает заявления по поводу исключительной ответственности производителей за качество продуктов в столовых школ и ДОУ, мне хотелось бы напомнить, что в результате децентрализации именно органам власти на местах передана ответственность за обеспечение санитарного и эпидемического благополучия ", - сообщил он.
Напомним, в КГГА заявили, что ответственность за качество продуктов в школах несут поставщики .
При этом, по словам исполнительного директора "Союза потребителей Украины" Максима Несмиянова, за качество школьного питания должен нести ответственность не только поставщик, но и тот, кто его продал .