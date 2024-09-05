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"Міста Героїв. Миколаїв": "Укрпошта" презентувала нову марку

"Міста Героїв. Миколаїв": "Укрпошта" презентувала нову марку

Київ • УНН

 • 21024 перегляди

"Укрпошта" анонсувала випуск поштової марки "Міста Героїв. Миколаїв", присвяченої героїзму ЗСУ та мешканців міста. На марці зображено будівлю ОВА після ракетного удару та пам'ятник Святому Миколаю.

У четвер, 5 вересня, "Укрпошта" анонсувала випуск поштової марки "Міста Героїв. Миколаїв", яка присвячена героїзму ЗСУ та відвазі мешканців міста корабелів. Про це пише УНН з посиланням на заяву компанії. 

Деталі 

На поштовій марці серії "Міста Героїв" зображено будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації після удару російською ракетою 29 березня 2022 року, а на полях маркового аркуша – пам’ятник Святому Миколаю, якого жителі вважають ангелом-охоронцем та покровителем міста.

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На конверті зображені захисні укріплення з шин поблизу будівлі колишньої першої трамвайної підстанції міста. 

Укрпошта випустила лімітовані поштові марки на честь бригади "Азoв"23.05.24, 18:09 • 15069 переглядiв

Тираж марки – 1 080 000 примірників. Номінал марки – U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів), еквівалент  – 15 грн. Кількість марок в аркуші – 6. Тираж конверта "Перший день" – 35 000 примірників, картки – 35 000 примірників.

Доповнення

Дизайнер марки, картки, конверта та штемпеля "Перший день" – Володимир Таран. Були використані фото Олени Нараївської/"НикВести", Дмитра Скороходова, Євгенія Загороднього. Погашення спеціальними штемпелями "Перший день" відбудуться у м. Києві, 01001 та м. Миколаїв, 54008.

З 9 вересня 2024 р. у Поштовому маркеті (https://postmark.ukrposhta.ua) будуть  доступні марковий аркуш із 6-ти марок та немаркований художній конверт "Місто Героїв. Миколаїв" зі спецпогашенням за проєктом "Власна марка" із зображенням місцевої пам’ятки – Костела Святого Йосипа. Художник  –   Максим Кісільов. 

Нагадаємо

Укрпошта випустила поштову марку "Україна, вперед!" тиражем 560 000 примірників на честь участі національної збірної України з футболу в Євро-2024.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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