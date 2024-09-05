«Города Героев. Николаев": «Укрпочта» презентовала новую марку

В четверг, 5 сентября, «Укрпочта» анонсировала выпуск почтовой марки «Города Героев. Николаев», которая посвящена героизму ВСУ и отваге жителей города корабелов. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

На почтовой марке серии «Города Героев» изображено здание Николаевской областной военной администрации после удара российской ракетой 29 марта 2022 года, а на полях марочного листа - памятник Святому Николаю, которого жители считают ангелом-хранителем и покровителем города.

На конверте изображены защитные укрепления из шин вблизи здания бывшей первой трамвайной подстанции города.

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Тираж марки - 1 080 000 экземпляров. Номинал марки - U (соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 граммов), эквивалент - 15 грн. Количество марок в листе - 6. Тираж конверта «Первый день» - 35 000 экземпляров, карточки - 35 000 экземпляров.

Дополнение

Дизайнер марки, карточки, конверта и штемпеля «Первый день» - Владимир Таран. Были использованы фото Елены Нараивской/«НикВести», Дмитрия Скороходова, Евгения Загороднего. Погашение специальными штемпелями «Первый день» состоятся в г. Киеве, 01001 и г. Николаев, 54008.

С 9 сентября 2024 г. в Почтовом маркете (https://postmark.ukrposhta.ua) будут доступны марочный лист из 6-ти марок и немаркированный художественный конверт «Город Героев. Николаев» со спецпогашением по проекту „Собственная марка“ с изображением местной достопримечательности - Костела Святого Иосифа. Художник - Максим Кисилев.

Напомним,

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