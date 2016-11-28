Місія ОБСЄ на Донбасі дуже залежна від політичних процесів - активіст

Він нагадав, що минулого тижня заява про те, що ОБСЄ зафіксувало за час свого спостереження з території Росії на територію України близько 30 тисяч людей у воєнній формі.

"Вони так абстрактно це сказали. Але це дуже серйозна, насправді, заява. Дуже шкода, що вони тільки зараз це озвучили", - сказав активіст.

"ОБСЄ - це теж політика, так чи інакше, якими б незалежними вони не були б, політика на них теж дуже впливає", – наголосив С.Кабакаєв.

Як було відзначено у звіті СММ ОБСЄ, спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували понад 300 вибухів в трикутнику Авдіївка–Ясинувата–Донецький аеропорт.