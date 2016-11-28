Миссия ОБСЕ на Донбассе очень зависима от политических процессов - активист

Он напомнил, что на прошлой неделе было заявление о том, что ОБСЕ зафиксировало за время своего наблюдения с территории России на территорию Украины около 30 тысяч человек в военной форме.

"Они так абстрактно это сказали. Но это очень серьезное на самом деле, заявление. Очень жаль, что они только сейчас это озвучили", - сказал активист.

"ОБСЕ - это тоже политика, так или иначе, какими бы независимыми они не были, политика на них тоже очень влияет", – отметил С.Кабакаев.

Как было отмечено в отчете СММ ОБСЕ, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 300 взрывов в треугольнике Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт.