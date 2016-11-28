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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Миссия ОБСЕ на Донбассе очень зависима от политических процессов - активист

Киев • УНН

 • 7781 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Какой бы независимой не была миссия ОБСЕ, политика на них тоже влияет. Об этом в эфире "5 канала" заявил координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев, передает УНН.

Миссия ОБСЕ на Донбассе очень зависима от политических процессов - активист

Он напомнил, что на прошлой неделе было заявление о том, что ОБСЕ зафиксировало за время своего наблюдения с территории России на территорию Украины около 30 тысяч человек в военной форме.

"Они так абстрактно это сказали. Но это очень серьезное на самом деле, заявление. Очень жаль, что они только сейчас это озвучили", - сказал активист.

"ОБСЕ - это тоже политика, так или иначе, какими бы независимыми они не были, политика на них тоже очень влияет", – отметил С.Кабакаев.

Как было отмечено в отчете СММ ОБСЕ, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 300 взрывов в треугольнике Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт.

Украинские Национальные Новости

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