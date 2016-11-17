Місія МВФ поїхала з України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні зранку вже поїхала з України. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі представництва МВФ в Україні.
"Сьогодні зранку місія МВФ виїхала з України", - сказали у представництві.
Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Україні 3 листопада.
Місія Фонду збиралась провести дискусії у рамках третього перегляду програми МВФ і провести в 2016 році консультації для оцінки економічного і фінансового розвитку та обговорення економічної і фінансової політики країни на майбутнє.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою Механізм розширеного фінансування (EFF) 11 березня 2015 року.
Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.