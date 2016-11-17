Миссия МВФ уехала из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Миссия Международного валютного фонда сегодня утром уже уехала из Украины. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе представительства МВФ в Украине.
"Сегодня утром миссия МВФ выехала из Украины", - сказали в представительстве.
Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 3 ноября.
Миссия Фонда собиралась провести дискуссии в рамках третьего пересмотра программы МВФ и провести в 2016 году консультации для оценки экономического и финансового развития и обсуждения экономической и финансовой политики страны на будущее.
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе Механизм расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 года.
Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 года.