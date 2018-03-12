Мін’юст впровадить систему автоматичного арешту рахунків боржників
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Україні впровадять систему електронних арештів коштів боржників з метою автоматизації процесу збирання та примусово стягнення боргу. Про це повідомили УНН в прес-службі Міністерства юстиції.
З метою підготовки відповідного законопроекту, як повідомили у відомстві, група українських фахівців під керівництвом Міністерства юстиції у листопаді минулого року здійснила візит до Хорватії.
“32 банки, які на той час існували в республіці, передали до FINA 654 667 невиконаних документів про стягнення коштів на загальну суму майже 8,7 млрд євро. Усі невиконані паперові документи були опрацьовані та внесені до електронної системи.
На сьогодні агентство володіє інформацією про всі рахунки як юридичних, так і фізичних осіб, яка оновлюється щодня.
Це гарантує блокування грошових коштів на банківських рахунках впродовж кількох хвилин. Завдяки запровадженню новацій Хорватія за оцінками, складеними для доповіді Світового банку „Ведення бізнесу-2017“, піднялася з 52 місця на 7 місце”, — зазначено у повідомленні міністерства.
У прес-службі також додали, що система спрощує та прискорює багато процесів, зокрема процеси, пов’язані зі стягненням з боржників заборгованої суми.
Як повідомляв УНН, 5 лютого Міністерство юстиції запустило Єдиний реєстр боржників аліментів, куди включені особи, які мають борги зі сплати аліментів більше 3 місяців.