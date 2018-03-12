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Минюст внедрит систему автоматического ареста счетов должников

Минюст внедрит систему автоматического ареста счетов должников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине внедрят систему электронных арестов средств должников с целью автоматизации процесса сбора и принудительно взыскания долга. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства юстиции.

С целью подготовки соответствующего законопроекта, как сообщили в ведомстве, группа украинских специалистов под руководством Министерства юстиции в ноябре прошлого года осуществила визит в Хорватию.

"32 банка, которые в то время существовали в республике, передали в FINA 654667 невыполненных документов о взыскании средств на общую сумму почти 8,7 млрд евро. Все невыполненные бумажные документы были обработаны и внесены в электронную систему.

Сегодня агентство обладает информацией обо всех счетах как юридических, так и физических лиц, что обновляется ежедневно.

Это гарантирует блокирование денежных средств на банковских счетах в течение нескольких минут. Благодаря внедрению новаций Хорватия по оценкам, составленным для доклада Всемирного банка "Ведение бизнеса-2017", поднялась с 52 места на 7 место", - говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе также добавили, что система упрощает и ускоряет многие процессы, в частности процессы, связанные с взысканием с должников суммы задолженности.

Как сообщал УНН, 5 февраля Министерство юстиции запустило Единый реестр должников алиментов, куда включены лица, которые имеют долги по уплате алиментов более 3 месяцев.

Украинские Национальные Новости

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