Мін'юст арештував акції "Газтранзиту", який належить "Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Департамет Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України направив ПАТ "Газпром" постанову про відкриття виконавчого провадження на суму 189 125 млн грн та накладення арешту на акції АТ "Газтранзит". Про це йдеться в звіті ПАТ "Газром" за І квартал 2017 року, передає УНН.
“12 травня 2017 ПАТ “Газпром” отримало через Представництво ПАТ “Газпром” в м.Києві Постанови Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про відкриття виконавчого провадження на суму 189 125 млн українських гривень (за курсом на 31 березня 2017 року — 394 687 млн руб.), включаючи суму виконавчого збору 17 193 млн українських гривень, і накладення арешту на належні ПАТ “Газпром” акції АТ “Газтранзит”, — йдеться в повідомленні.
Керівництво Групи прийняло рішення про нарахування зобов’язання в сумі балансової вартості акцій АТ “Газтранзит”. Сума зобов’язання відображена по рядку “Кредиторська заборгованість, нараховані зобов’язання і резерви майбутніх витрат і платежів” консолідованого проміжного скороченого бухгалтерського балансу.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет доручив Державній виконавчій службі стягнути 172 млрд гривень штрафу і пені з російської компанії “Газпром”.
Як повідомляв УНН, Київський апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу російського ПАТ “Газпром” на рішення Господарського суду Києва за позовом АМКУ про примусове стягнення з “Газпрому” штрафу у сумі 172 млрд грн (близько 6,36 млрд дол.).