Минюст арестовал акции "Газтранзита", который принадлежит "Газпрому"

“12 мая 2017 ПАО “Газпром” получило через Представительство ПАО “Газпром” в Киеве Постановления Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189 125 млн украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 — 394 687 млн руб.), включая сумму исполнительного сбора 17 193 млн украинских гривен, и наложения ареста на принадлежащие ПАО “Газпром” акции АО “Газтранзит”, — говорится в сообщении.

Руководство Группы приняло решение о начислении обязательства в сумме балансовой стоимости акций АО “Газтранзит”. Сумма обязательства отражена по строке “Кредиторская задолженность, начисленные обязательства и резервы предстоящих расходов и платежей” консолидированного промежуточного сокращенного бухгалтерского баланса.

Напомним, Антимонопольный комитет поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с российской компании “Газпром”.

Как сообщал УНН, Киевский апелляционный хо д арсский суд отклонил апелляционную жалобу российского ОАО “Газпром” на решение Хозяйственного суда Киева по иску АМКУ о принудительном взыскании с “Газпрома” штрафа в сумме 172 млрд грн (около 6,36 млрд долл.).