Минулої доби в зоні АТО семеро українських військових отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції семеро українських військовослужбовців отримали поранення та травми, загиблих немає. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих воїнів українських військ немає, але сім військовослужбовців дістали поранення та травми",- повідомив А.Лисенко.
Нагадаємо, 27 травня в результаті бойових дій в зоні АТО загиблих в рядах українських військ немає, 8 військовослужбовців отримали поранення і травми в результаті ворожих обстрілів.