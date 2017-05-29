За прошедшие сутки в зоне АТО семеро украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции семеро украинских военнослужащих получили ранения и травмы, погибших нет. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших воинов украински войск нету, но семь военнослужащих получили ранения и травмы", - сообщил А.Лысенко.
Напомним, 27 мая в результате боевых действий в зоне АТО погибших в рядах украинских войск нет, 8 военнослужащих получили ранения и травмы в результате вражеских обстрелов.