За прошедшие сутки в зоне АТО семеро украинских военных получили ранения

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших воинов украински войск нету, но семь военнослужащих получили ранения и травмы", - сообщил А.Лысенко.

Напомним, 27 мая в результате боевых действий в зоне АТО погибших в рядах украинских войск нет, 8 военнослужащих получили ранения и травмы в результате вражеских обстрелов.