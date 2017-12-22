Минулої доби в АТО загинув один український військовий, ще 2 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, ще двоє поранені. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Нажаль внаслідок ворожого обстрілу поблизу селища Новоселівка Друга загинув один український військовий. Також на підступах до Луганського зазнали поранення двоє наших бійців", - повідомив Мотузяник.
Загалом минулої доби за словами Мотузяника, в зоні АТО було зафіксовано 16 обстрілів позицій сил АТО, 10 разів українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Як повідомляв УНН, бойовики ОРЛО з снайперської зброї обстріляли позиції ЗС України біля околиць населеного пункту Кримське.