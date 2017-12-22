За прошедшие сутки в АТО погиб один украинский военный, еще 2 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, еще двое ранены. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"К сожалению вследствие враждебного обстрела вблизи поселка Новоселовка Вторая погиб один украинский военный. Также на подступах к Луганскому полчили ранения двое наших бойцов", - сообщил Мотузяник.
Всего за прошлые сутки по словам Мотузяника, в зоне АТО было зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО, 10 раз украинские военные открывали огонь в ответ.
Как сообщал УНН, боевики Орлоя с снайперского оружия обстреляли позиции ВС Украины у окраин населенного пункта Крымское.