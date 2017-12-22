За прошедшие сутки в АТО погиб один украинский военный, еще 2 получили ранения

"К сожалению вследствие враждебного обстрела вблизи поселка Новоселовка Вторая погиб один украинский военный. Также на подступах к Луганскому полчили ранения двое наших бойцов", - сообщил Мотузяник.

Всего за прошлые сутки по словам Мотузяника, в зоне АТО было зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО, 10 раз украинские военные открывали огонь в ответ.

Как сообщал УНН, боевики Орлоя с снайперского оружия обстреляли позиции ВС Украины у окраин населенного пункта Крымское.