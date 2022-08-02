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Минулої доби на Луганщині ЗСУ відбили сім атак окупантів – Гайдай

Минулої доби на Луганщині ЗСУ відбили сім атак окупантів – Гайдай

Київ • УНН

 • 70151 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Минулої доби на Луганщині українські захисники відбили сім атак російських окупантів. Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки. Після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ. Так за минулу добу відбито сім таких спроб. За цими напрямами противник змушений був відійти", – ідеться у повідомленні.

Деталі

1 серпня ворог завдав два потужні ракетні удари – загалом було випущено вісім ракет. Зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах.

Водночас рашисти зазнають значних втрат, проте вперто атакують із Попаснянського напрямку в бік Бахмуту. Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку, але шлях до міста пролягає через міцну оборону ЗСУ на Луганщині. 

“В росіян порушений морально-психологічний стан, через те, що їх наступ не має очікуваного успіху. Із отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер і важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім цього, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх чисельних атак”, – додав Гайдай.

Доповнення

Російським загарбникам не вдається розвинути наступ на Бахмут на Донеччині – вони не можуть уже майже місяць окупувати невеличку частину Луганщини.

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