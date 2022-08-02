Минулої доби на Луганщині ЗСУ відбили сім атак окупантів – Гайдай

Цитата

"Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки. Після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ. Так за минулу добу відбито сім таких спроб. За цими напрямами противник змушений був відійти", – ідеться у повідомленні.

Деталі

1 серпня ворог завдав два потужні ракетні удари – загалом було випущено вісім ракет. Зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах.

Водночас рашисти зазнають значних втрат, проте вперто атакують із Попаснянського напрямку в бік Бахмуту. Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку, але шлях до міста пролягає через міцну оборону ЗСУ на Луганщині.

“В росіян порушений морально-психологічний стан, через те, що їх наступ не має очікуваного успіху. Із отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер і важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім цього, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх чисельних атак”, – додав Гайдай.

Доповнення

Російським загарбникам не вдається розвинути наступ на Бахмут на Донеччині – вони не можуть уже майже місяць окупувати невеличку частину Луганщини.

