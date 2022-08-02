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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки в Луганской области ВСУ отбили семь атак оккупантов – Гайдай

Киев • УНН

 • 70149 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. За прошедшие сутки в Луганской области украинские защитники отбили семь атак российских оккупантов. Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

"Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки. После нескольких часов артиллерийского влияния оккупанты бросаются в наступление. Так за прошедшие сутки отбиты семь таких попыток. По этим направлениям противник вынужден был отойти", – говорится в сообщении.

Детали

1 августа враг нанес два мощных ракетных удара – всего было выпущено восемь ракет. Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам.

В то же время рашисты терпят значительные потери, однако упорно атакуют из Попаснянского направления в сторону Бахмута. Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, но путь в город проходит через прочную оборону ВСУ в Луганской области. 

“У россиян нарушено морально-психологическое состояние, из-за того, что их наступление не имеет ожидаемого успеха. С получением ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантам теперь трудно засыпать, потому что можно не увидеть рассвета. Как вчера в Первомайске. Или найти только пепел вместо склада с оружием. Кроме этого, они ежедневно теряют бойцов и технику во время своих многочисленных атак”, – добавил Гайдай.

Дополнение

Российским захватчикам не удается развить наступление на Бахмут в Донецкой области – они не могут уже почти месяц оккупировать небольшую часть Луганской области.

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