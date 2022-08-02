За прошедшие сутки в Луганской области ВСУ отбили семь атак оккупантов – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. За прошедшие сутки в Луганской области украинские защитники отбили семь атак российских оккупантов. Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки. После нескольких часов артиллерийского влияния оккупанты бросаются в наступление. Так за прошедшие сутки отбиты семь таких попыток. По этим направлениям противник вынужден был отойти", – говорится в сообщении.
Детали
1 августа враг нанес два мощных ракетных удара – всего было выпущено восемь ракет. Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам.
В то же время рашисты терпят значительные потери, однако упорно атакуют из Попаснянского направления в сторону Бахмута. Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, но путь в город проходит через прочную оборону ВСУ в Луганской области.
“У россиян нарушено морально-психологическое состояние, из-за того, что их наступление не имеет ожидаемого успеха. С получением ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантам теперь трудно засыпать, потому что можно не увидеть рассвета. Как вчера в Первомайске. Или найти только пепел вместо склада с оружием. Кроме этого, они ежедневно теряют бойцов и технику во время своих многочисленных атак”, – добавил Гайдай.
Дополнение
Российским захватчикам не удается развить наступление на Бахмут в Донецкой области – они не могут уже почти месяц оккупировать небольшую часть Луганской области.