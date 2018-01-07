Минулої доби лінію розмежування в зоні АТО перетнуло більше 24 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Минулої доби лінії розмежування в зоні АТО перетнуло 24,4 тисячі осіб та 3,5 тисячі автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 24,4 тисячі осіб та 3,5 тисячі транспортних засобів: „Майорське“ — 5780 осіб та 820 транспортних засобів; „Мар’їнка“ — 6325 осіб та 1205 транспортних засобів; „Новотроїцьке“ — 4385 осіб та 910 транспортних засобів; „Гнутове“ — 2315 осіб та 605 транспортних засобів; „Станиця Луганська“ — 5600 осіб”, — сказано у повідомленні.
У неділю вранці на в’їзд та виїзд була така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 40/50; “Мар’їнка” — 20/70; “Новотроїцьке” — 60/40; “Гнутове” — 10/20.
На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Як повідомляв УНН, 4 січня на кордон України прибув Вифлеємський вогонь миру.