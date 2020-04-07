Минулої доби до України повернулось ще понад 6 тис. громадян

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У понеділок, 6 квітня, на в’їзд в Україну оформлено 6,4 тисяч громадян України. Крім того, минулої доби країну залишили понад 4,5 тисячі осіб, з яких близько 2 тисяч – іноземці. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.