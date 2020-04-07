Минулої доби до України повернулось ще понад 6 тис. громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У понеділок, 6 квітня, на в’їзд в Україну оформлено 6,4 тисяч громадян України. Крім того, минулої доби країну залишили понад 4,5 тисячі осіб, з яких близько 2 тисяч – іноземці. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
Упродовж минулої доби також фіксувалося зниження пасажиропотоку у порівнянні з попереднім днем. Загалом прикордонники здійснили понад 12,2 тисячі пропускних операцій на в’їзд та виїзд з України.
У понеділок без власного транспорту в Україну прибуло понад 3,3 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.
Повідомляється, що сьогодні зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів не зафіксовано.
Учора прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я майже 7,7 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено.
Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Крім того, у пункті пропуску "Бачівськ", що на кордоні з Росією, виявлено порушника правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.
Як повідомлялося в УНН, з 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.