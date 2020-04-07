За прошедшие сутки в Украину вернулось еще более 6 тыс. граждан

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В понедельник, 6 апреля, на въезд в Украину оформлено 6400 граждан Украины. Кроме того, за минувшие сутки страну покинули более 4,5 тысячи человек, из которых около 2 тысяч - иностранцы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.