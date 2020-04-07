За прошедшие сутки в Украину вернулось еще более 6 тыс. граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В понедельник, 6 апреля, на въезд в Украину оформлено 6400 граждан Украины. Кроме того, за минувшие сутки страну покинули более 4,5 тысячи человек, из которых около 2 тысяч - иностранцы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
За прошедшие сутки также фиксировалось снижение пассажиропотока по сравнению с предыдущим днем. В общем пограничники совершили более 12,2 тысячи пропускных операций на въезд и выезд из Украины.
В понедельник без собственного транспорта в Украине прибыло более 3,3 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.
Сообщается, что сегодня утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов не зафиксировано.
Вчера пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 7,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено.
Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, в пункте пропуска "Бачевск" на границе с Россией, обнаружен нарушитель правил карантина, о чем сообщено сотрудников полиции.
Как сообщалось в УНН, с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.