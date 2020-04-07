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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65556 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77461 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88615 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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За прошедшие сутки в Украину вернулось еще более 6 тыс. граждан

За прошедшие сутки в Украину вернулось еще более 6 тыс. граждан

Киев  •  УНН

 • 11751 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В понедельник, 6 апреля, на въезд в Украину оформлено 6400 граждан Украины. Кроме того, за минувшие сутки страну покинули более 4,5 тысячи человек, из которых около 2 тысяч - иностранцы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

За прошедшие сутки также фиксировалось снижение пассажиропотока по сравнению с предыдущим днем. В общем пограничники совершили более 12,2 тысячи пропускных операций на въезд и выезд из Украины.

В понедельник без собственного транспорта в Украине прибыло более 3,3 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Сообщается, что сегодня утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов не зафиксировано.

Вчера пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 7,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено.

Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, в пункте пропуска "Бачевск" на границе с Россией, обнаружен нарушитель правил карантина, о чем сообщено сотрудников полиции.

Как сообщалось в УНН, с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

Украинские Национальные Новости

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