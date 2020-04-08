Минулого тижня у Києві на грип та ГРВІ захворіло майже 8 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В столиці за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 3 тис. дітей та понад 4 800 дорослих. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Щодо ситуації з грипом та ГРВІ: завдяки обмежувальним заходам захворюваність нижче базової на 65% в порівнянні з позаминулим тижнем. Минулого тижня дітей у Києві захворіло 3 тис., дорослих — понад 4 800”, — сказав Кличко.
З його слів, відсоток хворих на грип та ГРВІ з кожним днем знижується.
“Минулого тижня з цим діагнозом госпіталізували 45 киян, з них 41 дитина”, — додав мер міста.
Як повідомляв УНН, нові випадки COVID-19 зафіксували у семи районах Києва.