Мапа поширення COVID-19 у Києві: нові випадки зафіксували у семи районах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Станом на 8 квітня, загалом у столиці зафіксовано вже 294 випадки захворювання COVID-19 (за даними МОЗ, станом на 9:00 - 256 випадків), викликаного коронавірусною інфекцією. Найбільше їх виявили у Печерському районі міста - 48 випадків. Відповідну мапу оприлюднив у себе в Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Лабораторно підтверджені випадки додались в наступних районах:
▪️ Голосіївський +1;
▪️ Дарницький +3;
▪️ Деснянський +2;
▪️ Дніпровський +2;
▪️ Оболонський +0;
▪️ Печерський +0;
▪️ Подільський +0;
▪️ Святошинський +1;
▪️ Солом’янський +3;
▪️ Шевченківський +3", - написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.
Зазначимо, всього за добу в Києві коронавірус виявили у 15 осіб.
Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (48), Шевченківський (43) та Дарницький (43).
Найменше випадків - Святошинський (15), Деснянський (18) та Дніпровський (18) райони.
Як повідомлялося в УНН, в Україні, станом на 9 годину 8 квітня, зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 - летальні.