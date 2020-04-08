Карта распространения COVID-19 в Киеве: новые случаи зафиксировали в семи районах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. По состоянию на 8 апреля, всего в столице зафиксировано уже 294 случая заболевания COVID-19 (по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 - 256 случаев), вызванного коронавирусной инфекцией. Больше всего их обнаружили в Печерском районе города - 48 случаев. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
▪️ Голосеевский +1;
▪️ Дарницкий +3;
▪️ Деснянский +2;
▪️ Днепровский +2;
▪️ Оболонский 0;
▪️ Печерский 0;
▪️ Подольский 0;
▪️ Святошинский +1;
▪️ Соломенский +3;
▪️ Шевченковский 3", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.
Отметим, всего за сутки в Киеве с коронавирус обнаружили у 15 человек.
Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (48), Шевченковский (43) и Дарницкий (43).
Меньше случаев - Святошинский (15), Деснянский (18) и Днепровский (18) районы.
Как сообщалось в УНН, в Украине, по состоянию на 9:00 8 апреля, зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные.