Карта распространения COVID-19 в Киеве: новые случаи зафиксировали в семи районах

КИЕВ. 8 апреля. УНН. По состоянию на 8 апреля, всего в столице зафиксировано уже 294 случая заболевания COVID-19 (по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 - 256 случаев), вызванного коронавирусной инфекцией. Больше всего их обнаружили в Печерском районе города - 48 случаев. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.