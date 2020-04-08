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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64548 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76304 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89650 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87582 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87622 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Карта распространения COVID-19 в Киеве: новые случаи зафиксировали в семи районах

Карта распространения COVID-19 в Киеве: новые случаи зафиксировали в семи районах

Киев  •  УНН

 • 48207 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. По состоянию на 8 апреля, всего в столице зафиксировано уже 294 случая заболевания COVID-19 (по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 - 256 случаев), вызванного коронавирусной инфекцией. Больше всего их обнаружили в Печерском районе города - 48 случаев. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

▪️ Голосеевский +1;
▪️ Дарницкий +3;
▪️ Деснянский +2;
▪️ Днепровский +2;
▪️ Оболонский 0;
▪️ Печерский 0;
▪️ Подольский 0;
▪️ Святошинский +1;
▪️ Соломенский +3;
▪️ Шевченковский 3", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.

Отметим, всего за сутки в Киеве с коронавирус обнаружили у 15 человек.

Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (48), Шевченковский (43) и Дарницкий (43).

Меньше случаев - Святошинский (15), Деснянский (18) и Днепровский (18) районы.

Как сообщалось в УНН, в Украине, по состоянию на 9:00 8 апреля, зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные.

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