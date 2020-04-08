На прошлой неделе в Киеве гриппом и ОРВИ заболели почти 8 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В столице за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболело 3 тыс. детей и более 4800 взрослых. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“О ситуации с гриппом и ОРВИ: благодаря ограничительным мерам заболеваемость ниже базовой на 65% по сравнению с позапрошлой неделей. На прошлой неделе детей в Киеве заболело 3 тыс., взрослых — более 4800”, — сказал Кличко.
По его словам, процент больных гриппом и ОРВИ с каждым днем снижается.
“На прошлой неделе с этим диагнозом госпитализировали 45 киевлян, из них 41 ребенок”, — добавил мэр города.
Как сообщал УНН, новые случаи COVID-19 зафиксировали в семи районах Киева.