Минулого тижня продано активи ліквідованих банків на 206 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 17 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 206,32 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Із них на суму 203,82 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 2,41 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того 0,07 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,02 млн грн – від продажу монет та банківських металів.
Зокрема протягом тижня, що минув:
- активи АТ "Дельта Банк" реалізовано на суму 189,55 млн грн;
- активи ПАТ "КБ "Надра" реалізовано на суму 6,41 млн грн;
- активи АТ "Родовід Банк" реалізовано на суму 4,81 млн грн;
- активи ПАТ "ВіЕйБі Банк" реалізовано на суму 3,90 млн грн;
- активи ПАТ "Діамантбанк" реалізовано на суму 0,85 млн грн;
- активи ПАТ "Радикал Банк" реалізовано на суму 0,51 млн грн;
- активи ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" реалізовано на суму 0,18 млн грн;
- активи АТ "ВТБ Банк" реалізовано на суму 0,03 млн грн;
- активи АТ КБ "ТК Кредит" реалізовано на суму 0,02 млн грн;
- активи ПАТ "ВБР " реалізовано на суму 0,02 млн грн.
Крім того, протягом тижня, що минув, відбувся продаж активів: ПАТ "Банк Камбіо", АТ "Єврогазбанк", ПАТ Банк "Траст", АТ "Імексбанк", ПАТ "Банк "Юнісон", ПАТ Банк "Контракт", АТ "Банк "Фінанси та Кредит".
Нагадаємо, з січня по квітень 2019 року кредиторам неплатоспроможних банків виплатили 1 355,40 млн грн.