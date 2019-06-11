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На прошлой неделе продано активы ликвидируемых банков на 206 млн грн

На прошлой неделе продано активы ликвидируемых банков на 206 млн грн

Киев  •  УНН

 • 21491 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. На прошлой неделе состоялась продажа активов 17 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 206 320 000 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Из них на сумму 203 820 000 грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 2 410 000 грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 70 000 грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 20 000 грн - от продажи монет и банковских металлов.

В частности течение прошедшей недели:

- активы АО "Дельта Банк" реализовано на сумму 189 550 000 грн;

- активы ПАО "КБ" Надра "реализовано на сумму 6 410 000 грн;

- активы АО "Родовид Банк" реализовано на сумму 4 810 000 грн;

- активы ПАО "ВиЭйБи Банк" реализовано на сумму 3,90 млн грн;

- активы ПАО "Диамантбанк" реализовано на сумму 850 000 грн;

- активы ПАО "Радикал Банк" реализовано на сумму 510 000 грн;

- активы ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" реализовано на сумму 180 000 грн;

- активы АО "ВТБ Банк" реализовано на сумму 30 000 грн;

- активы АО КБ "ТК Кредит" реализовано на сумму 20 000 грн;

- активы ПАО "ВБР" реализовано на сумму 20 000 грн.

Кроме того, в течение прошедшей недели, состоялась продажа активов: ПАО "Банк Камбио", АО "ЕВРОГАЗБАНК", ПАО Банк "Траст", АО "Имэксбанк", ПАО "Банк "Юнисон", ПАО Банк "Контракт", АО "Банк "Финансы и Кредит".

Напомним, с января по апрель 2019 года кредиторам неплатежеспособных банков выплатили 1 355,40 млн грн.

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