Минулого року в Україні зафіксовано майже 5 тис. злочинів проти дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Минулого року в Україні зафіксовано близько 5 тисяч злочинів проти дітей, 40% із яких припадає саме на насильство у сім'ї. Про це повідомила під час брифінгу керівник управління ювенальної поліції Національної поліції України Лариса Зуб, передає кореспондент УНН.
"У 2017 році зафіксовано близько 5 тисяч злочинів проти дітей, 40% із них - насильство у сім'ї. Майже 1400 дітей минулого року самі звернулись до поліції з причин насильства у сім'ї", - повідомила вона.
Як уточнила Л.Зуб, найважче документувати сексуальні злочини. А без професійних лікарів та психологів дуже важко доводити такі справи до суду.
Нагадаємо, близько 1,2 тис. неповнолітніх перебувають на обліку в органах пробації.