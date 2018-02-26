В прошлом году в Украине зафиксировано почти 5 тыс. преступлений против детей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В прошлом году в Украине зафиксировано около 5 тысяч преступлений против детей, 40% из которых приходится именно на насилие в семье. Об этом сообщила во время брифинга начальник управления ювенальной полиции Национальной полиции Украины Лариса Зуб, передает корреспондент УНН.
"В 2017 году зафиксировано около 5 тысяч преступлений против детей, 40% из них - насилие в семье. Почти 1400 детей в прошлом году сами обратились в полицию из причин насилия в семье", - сообщила она.
Как уточнила Л.Зуб, самым сложным является документирование сексуальных преступлений. А без профессиональных врачей и психологов очень трудно довести такие дела до суда.
Напомним, около 1,2 тыс. несовершеннолетних находятся на учете в органах пробации.