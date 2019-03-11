Мінрегіон розробить більш дешевий проект для ліквідації вуличних туалетів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністерство освіти домовилось з Мінрегіонбуду щодо розробки проекту для облаштування шкіл Волинської області внутрішніми вбиральнями для того, щоб ліквідувати вуличні туалети. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОН.
У Волинській ОДА зазначають, що чинні стандарти для шкіл, де проектом передбачено внутрішню вбиральню, виходять задорогими для того, щоб зробити ці прибудови для шкіл без вбиралень. Тому Міністерство освіти домовилось з Мінрегіонбуду щодо розробки окремих технологічних рішень.
"Ми знаємо про цю проблему, є дуже багато нюансів щодо технологічних рішень. Саме тому ми домовилися з Мінрегіоном, що вони розроблять типові проекти для дооблаштування шкіл внутрішніми вбиральнями. У цих проектах враховуватиметься і величина шкіл, і їхні технічні умови. Це має допомогти для пошуку оптимальних рішень", – повідомила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Зазначається, що Волинська область 2019 року планує дооблаштувати 43 школи внутрішніми вбиральнями, на це держава виділила 16,9 млн грн.
Нагадаємо, в Україні 680 шкіл мають вуличні туалети.
Як повідомляв УНН, на ліквідацію вуличних туалетів у школах виділять двісті мільйонів.