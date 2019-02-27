В Україні 680 шкіл мають вуличні туалети

“В Україні 680 шкіл досі мають холодні вбиральні на вулиці. Найбільше таких шкіл у Закарпатській області. Це ганебне явище треба ліквідувати. Закрити це питання. На це було виділено понад 267 мільйонів гривень субвенцій з держбюджету", – наголосила Гриневич.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 10% українських шкіл туалети досі на вулиці



Як повідомляв УНН, у наступному році з бюджету буде виділено 267,3 млн грн на побудову зручних і теплих туалетів у школах, ліквідувавши вуличні туалети у сільських школах.



Така статистика стосується навчальних закладів, які знаходяться у селах та невеликих містах. Частіше за все - початкових шкіл, де навчається ще зовсім малеча. Міносвіти для вирішення цієї проблеми вже розпочало програму з облаштування туалетів усередині шкіл.

