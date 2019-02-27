В Україні 680 шкіл мають вуличні туалети

ukru
23 березня, 12:58 • 163188 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 417224 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 409940 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 396614 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 402796 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 298351 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 247516 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 481361 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175050 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 412868 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
5.5 м/с
67 %
756 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 285098 перегляди
Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

23 березня, 15:38 • 133762 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 222705 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 271812 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 140986 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 399920 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 481354 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 412865 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 367732 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 316975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 158510 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 155668 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 156703 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 151287 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 155006 перегляди
Актуальне
В Україні 680 шкіл мають вуличні туалети

В Україні 680 шкіл мають вуличні туалети

Київ • УНН

 • 60918 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Україні 680 загальноосвітніх закладів мають вуличні туалети, найбільше таких шкіл на Закарпатті. Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич, передає УНН.

“В Україні 680 шкіл досі мають холодні вбиральні на вулиці. Найбільше таких шкіл у Закарпатській області. Це ганебне явище треба ліквідувати. Закрити це питання. На це було виділено понад 267 мільйонів гривень субвенцій з держбюджету", – наголосила Гриневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 10% українських шкіл туалети досі на вулиці

Як повідомляв УНН, у наступному році з бюджету буде виділено 267,3 млн грн на побудову зручних і теплих туалетів у школах, ліквідувавши вуличні туалети у сільських школах.

Така статистика стосується навчальних закладів, які знаходяться у селах та невеликих містах. Частіше за все - початкових шкіл, де навчається ще зовсім малеча. Міносвіти для вирішення цієї проблеми вже розпочало програму з облаштування туалетів усередині шкіл.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.74
Bitcoin
$86,076.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,057.50
Ethereum
$2,006.00