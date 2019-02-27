В Украине 680 школ имеют уличные туалеты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Украине 680 общеобразовательных учреждений имеют уличные туалеты, больше всего таких школ в Закарпатье. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает УНН.
"В Украине 680 школ до сих пор имеют холодные туалеты на улице. Больше всего таких школ в Закарпатской области. Это позорное явление надо ликвидировать. Закрыть этот вопрос. На это было выделено более 267 000 000 гривен субвенций из госбюджета ", - отметила Гриневич.
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Как сообщал УНН, в следующем году из бюджета будет выделено 267 300 000 грн на строительство удобных и теплых туалетов в школах, ликвидировав уличные туалеты в сельских школах.
Такая статистика касается учебных заведений, которые находятся в селах и небольших городах. Чаще всего - начальных школ, где учится еще совсем дети. Минобразования для решения этой проблемы уже начало программу по обустройству туалетов внутри школ.