В Украине 680 школ имеют уличные туалеты

"В Украине 680 школ до сих пор имеют холодные туалеты на улице. Больше всего таких школ в Закарпатской области. Это позорное явление надо ликвидировать. Закрыть этот вопрос. На это было выделено более 267 000 000 гривен субвенций из госбюджета ", - отметила Гриневич.



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Как сообщал УНН, в следующем году из бюджета будет выделено 267 300 000 грн на строительство удобных и теплых туалетов в школах, ликвидировав уличные туалеты в сельских школах.



Такая статистика касается учебных заведений, которые находятся в селах и небольших городах. Чаще всего - начальных школ, где учится еще совсем дети. Минобразования для решения этой проблемы уже начало программу по обустройству туалетов внутри школ.

