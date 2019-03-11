Минрегион разработает более дешевый проект для ликвидации уличных туалетов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Министерство образования договорилось с Минрегионстроем насчет разработки проекта для обустройства школ Волынской области внутренними уборными для того, чтобы ликвидировать уличные туалеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
В Волынской ОГА отмечают, что действующие стандарты для школ, где проектом предусмотрено внутренние уборные, получаются слишком дорогими для того, чтобы сделать эти пристройки для школ без туалетов. Министерство образования договорилось с Минрегионстроем насчет разработки отдельных технологических решений.
"Мы знаем об этой проблеме, очень много нюансов относительно технологических решений. Именно поэтому мы договорились с Минрегионом, что они разработают типовые проекты для дооборудования школ внутренними туалетами. В этих проектах будет учитываться и величина школ, и их технические условия. Это должно помочь для поиска оптимальных решений", - сообщила Министр образования и науки Лилия Гриневич.
Отмечается, что Волынская область в 2019 году планирует дообустроить 43 школы внутренними туалетами, на это государство выделило 16,9 млн грн.
Напомним, в Украине 680 школ имеют уличные туалеты.
Как сообщал УНН, на ликвидацию уличных туалетов в школах выделят двести миллионов.