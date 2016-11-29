Мінометну міну знайшли у Запоріжжі

Міну виявили по вул. Історичній, що у Заводському районі міста.

Піротехніки ДСНС, які прибули на місце виклику, вилучили та знешкодили мінометну міну калібру 82 мм часів минулих війн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за минулий тиждень у зоні АТО знешкодили 670 вибухонебезпечних предметів.