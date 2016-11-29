Мінометну міну знайшли у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вчора під час проведення земляних робіт у Запоріжжі місцеві мешканці виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про це проінформували у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області, повідомляє УНН.
Міну виявили по вул. Історичній, що у Заводському районі міста.
Піротехніки ДСНС, які прибули на місце виклику, вилучили та знешкодили мінометну міну калібру 82 мм часів минулих війн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за минулий тиждень у зоні АТО знешкодили 670 вибухонебезпечних предметів.