Минометную мину нашли в Запорожье

Мину обнаружили по ул. Исторической, что в Заводском районе города.

Пиротехники ГосЧС, которые прибыли на место вызова, изъяли и обезвредили минометную мину калибра 82 мм времен прошлых войн.

Напомним, как сообщал УНН, за прошедшую неделю в зоне АТО обезвредили 670 взрывоопасных предметов .