Минометную мину нашли в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Вчера во время проведения земляных работ в Запорожье местные жители обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области, сообщает УНН.
Мину обнаружили по ул. Исторической, что в Заводском районе города.
Пиротехники ГосЧС, которые прибыли на место вызова, изъяли и обезвредили минометную мину калибра 82 мм времен прошлых войн.
Напомним, как сообщал УНН, за прошедшую неделю в зоне АТО обезвредили 670 взрывоопасных предметов .